بالصور.. المهندس يلتقي وزير الدفاع

2019/07/15 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينشر موقع "الحشد الشعبي" مجموعة صور للقاء نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس مع وزير الدفاع نجاح الشمري في مقر الوزارة.

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