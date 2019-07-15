القوات المسلحة اليمنية : الطيران المسير ينفذ عمليات هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية ومواقع عسكرية اخرى في العمق السعودي

2019/07/15 | 19:04

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الطيران اليمني المسير يستهدف قاعدة قاعدة جوية ومواقع عسكرية اخرى في العمق السعودي

أعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الطيران المسير نفذ

عمليات واسعة باتجاه قاعدة خالد الجوية بخميس مشيط -بعسير- بعدد من

طائرات قاصف 2k استهدفت مخازن أسلحة تذخير الطائرات الحربية ومواقع

عسكرية أخرى.

وقال العميد سريع " كانت الإصابة دقيقة وأدت إلى حريق كبير في مخازن

الأسلحة وتسببت بحالة كبيرة من الإرباك والهلع" . وأكد أن " عملياتنا مستمرة وستتوسع دائرة الاستهداف بالشكل الذي لا

يتوقعه النظام السعودي طالما استمر في عدوانه وحصاره وبغيه".

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