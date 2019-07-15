الحوثيون يهاجمون قاعدة الملك خالد الجوية ومواقع عسكرية أخرى في السعودية

2019/07/15 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون)، مهاجمة قاعدة الملك خالد الجوية بعسير ومواقع عسكرية أخرى في المملكة العربية السعودية، بطائرات مسيرة.وبحسب موقع قناة المسيرة اليمنية، التابعة للجماعة، قال متحدث باسم القوات المسلحة إن الهجوم الجوي تم على قاعدة خميس مشيط واستهدف مخازن أسلحة تذخير الطائرات الحربية ومواقع عسكرية أخرى.وأضاف المتحدث أن عملية سلاح الجو […]

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