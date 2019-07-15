لأول مرة منذ الإبادة، عودة عائلتين إلى مركز ناحية القحطانية

2019/07/15 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24: باسم قاسم اثناء هجوم تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” على قضاء سنجار ومجمعاته في الثالث من آب عام 2014، تم قتل واختطاف الآلاف من الايزيديين، ونزوح وهجرة من استطاع الهروب من وحشية وهمجية داعش، وسكن الاغلبية منهم في مخيمات وهياكل في محافظات اقليم كُردستان، وبعد ما يقارب الخمس سنوات من بقائهم في تلك …

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