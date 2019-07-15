2019/07/15 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم- متابعة

كشفت صورة مسربة من وكالة ناسا، دليلًا جديدًا يدعم نظرية تزوير أمريكا مشهد الهبوط على القمر، في مهمة أبولو 17 في عام 1972.

تظهر الصورة المستعرضة في الفيديو، لحظة استكشاف رائدي الفضاء يوجين سيرنان وهاريسون شميت لسطح القمر خلال

بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ابراهيم رئيسي، الاثنين، رئيس مجلس القضاء الاعلى العراقي القاضي فائق زيدان، فيما تباحث الطرفان تعزيز العلاقات بين البلدين.

وقال مكتب زيدان في بيان تلقته "بغداد

بغداد اليوم _ ديالى

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الاثنين، ضبط وإتلاف أكثر من ألفي لتر من الحليب الفاسد، كانت في طريقها إلى أسواق المحافظة.

وقال الناطق الإعلامي باسم صحة ديالى، فارس العزاوي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "فرق الت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( التجارة تعلن تشغيل منظومة التعقب الالكتروني GPS لشاحنات النقل في تصنيع الحبوب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( التجارة تعلن تشغيل منظومة التعقب الالكتروني GPS لشاحنات النقل في تصنيع الحبوب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).