2019/07/15 | 19:07
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالمباشر | مواطنة تذرف الدموع : " أخذوا جميع أهلي " !) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1kfyjI4OAhM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بالمباشر | مواطنة تذرف الدموع : " أخذوا جميع أهلي " !) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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