تعيين فوزي حريري رئيسا لديوان اقليم كردستان

2019/07/15 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلنت رئاسة الاقليم ،اليوم الاثنين ،عن تعيين فوزي حريري، رئيساً لديوان رئاسة إقليم كوردستان، بموجب أمر إقليمي صادر عن رئيس الإقليم نيجيرفان البارزاني.

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