2019/07/15 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مفوضية حقوق الانسان عن أعداد المسجونين والمحكومين بالإرهاب في العراق من الذكور والاناث والاحداث، وقالت إنها بلغت نحو خمسة وثلاثين الف سجين بحسب آخر إحصائية رسمية لدائرة الاصلاح العراقية في وزارة العدل.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الواقع المزري لسجون العراق – تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الواقع المزري لسجون العراق – تقرير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).