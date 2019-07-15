في أول زيارة رسمية له.. مسرور بارزاني يصل بغداد غداً.. هذا ما سيبحثه

2019/07/15 | 19:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق أكد رئيس #حكومة_إقليم_كردستان #مسرور_بارزاني، اليوم الإثنين، خلال ترأسه للجلسة الأولى لاجتماع حكومته، أنه سيزور العاصمة العراقية #بغداد يوم غد الثلاثاء على رأس وفد حكومي كبير، لمناقشة […]

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