2019/07/15 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن محافظ البنك المركزي الإيراني، عبد الناصر همتي، اليوم الاثنين، وجود زيادة في مبيعات بلاده من النفط على الرغم من العقوبات الأمريكية.وحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية {إرنا}قال همتي “وفقاً لأحدث المعلومات الواردة، فإن بيع النفط من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية، شهد زيادة تدريجية، كما تم تسهيل عملية دخول العملة الأجنبية إلى البلاد”،مشيرا

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ايران:مبيعات النفط الخام تشهد ارتفاعا رغم العقوبات الامريكية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران:مبيعات النفط الخام تشهد ارتفاعا رغم العقوبات الامريكية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران:مبيعات النفط الخام تشهد ارتفاعا رغم العقوبات الامريكية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).