2019/07/15 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن نائب محافظ النجف الاشرف هاشم الكرعاوي عن الاستعداد للانطلاق بحملة كبرى لتنظيف شارع المطار تحت عنوان “شدو – الهمة”.جاء ذلك خلال حضوره الاجتماع التحضيري بمشاركة العتبة العلوية وامانة مسجد الكوفة المعظم وبلدية الكوفة وبلدية النجف والدفاع المدني ومطار النجف الدولي والمرور نقابة الصحفيين وقائممقامية قضاء الكوفة.وذكر الراعي للحملة هاشم الكرعاوي في بيان وتلقته وكالة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حملة كبرى لتنظيف شارع مطار النجف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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