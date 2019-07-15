روسيا والهند تتفقان عن الاستغناء عن الدولار والاعتماد عملتيهما

2019/07/15 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت وكالة "بلومبرغ، أن "الهند ستتمكن بفضل هذا الترتيب من سداد الدفعة الأولى من ثمن سفينتين حربيتين تبنيهما روسيا للهند".ونقلت الوكالة عن مصدرين قولها، إن "عقود الدفع سيتم تنفيذها بالروبل والروبية، وذلك بموجب اتفاق توصلت إليه البنوك المركزية من البلدين".وأشارت "بلومبرغ" إلى أن "الآلية الجديدة قد تفتح المجال أمام عقود أسلحة بمليارات الدولارات لتنفيذها بالعملات الوطنية، حيث أن صادرات روسيا من الأسلحة بلغت العام الماضي 19 مليار دولار".

انتهى.ص.هـ.ح.

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