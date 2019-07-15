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#عاجل_الغدير | الجيش اليمني واللجان يعلنون شن هجوم بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية بينها قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية


#عاجل_الغدير | الجيش اليمني واللجان يعلنون شن هجوم بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية بينها قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية
2019/07/15 | 19:11
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

#عاجل_الغدير | الجيش اليمني واللجان يعلنون شن هجوم بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية بينها قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية

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#عاجل_الغدير | الجيش اليمني واللجان يعلنون شن هجوم بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية بينها قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية

الاثنين 15 يوليو 2019 - 18:39

#عاجل_الغدير | الجيش اليمني واللجان يعلنون شن هجوم بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية بينها قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية

#عاجل_الغدير | الجيش اليمني واللجان يعلنون شن هجوم بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية بينها قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية

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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل_الغدير | الجيش اليمني واللجان يعلنون شن هجوم بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية بينها قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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