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#عاجل_الغدير | الجيش اليمني واللجان يعلنون شن هجوم بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية بينها قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية

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#عاجل_الغدير | الجيش اليمني واللجان يعلنون شن هجوم بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية بينها قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية

الاثنين 15 يوليو 2019 - 18:39

#عاجل_الغدير | الجيش اليمني واللجان يعلنون شن هجوم بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية بينها قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية

#عاجل_الغدير | الجيش اليمني واللجان يعلنون شن هجوم بطائرات مسيرة على مواقع عسكرية بينها قاعدة الملك خالد الجوية جنوب السعودية

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