لجنة نيابية تعزو تدني نسب النجاح لغياب وزير التربية

2019/07/15 | 19:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… عزت لجنة التربية النيابية، الاثنين، تدني نسب النجاح بمرحتي السادس الابتدائي والثالث المتوسط إلى غياب وزير التربية وعدم حسم المرشح لغاية الآن.وقال عضو اللجنة رعد حسين في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “غياب وزير التربية وضع الوزارة في تخبط إداري منها صعوبة الأسئلة الامتحانية الوزارية والمناهج التدريسية”، لافتا إلى إن “تدني […]

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