عبد المهدي يجدد لأشتية دعم العراق وتمسكه بالقضية الفلسطينية

2019/07/15 | 19:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… جدد رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، لرئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إلتزامه بالقضية الفلسطينية ودعم العراق لها.وذكر بيان لمكتب عبد المهدي، تلقت وكالة / بدر نيوز/، نسخة منه، ان “رئيس مجلس الوزراء عقد ونظيره الفلسطيني اجتماعاً ثنائياً في القصر الحكومي بحثا خلاله آفاق التعاون بين البلدين والشعبين الشقيقين، […]

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