2019/07/15 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الثقافة والسياحة والاثار عبد الامير الحمداني، اليوم الاثنين، ان أربع عواصم عربية بمثابة “محطة يتخذها بائعو وتجار الآثار العراقية المسروقة”.وذكر بيان للوزارة ان الحمدياني أشار خلال استقباله بمكتبه اليوم سفير الأردن في بغداد منتصر الزعبي، الى “إيجاد نقاط التقاء وحوار مع دول الجوار،” مشدداً على “ضرورة وضع خطط لاستثمار الثقافة في مواجهة خطاب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الثقافة:أربع عواصم عربية محطة لبيع وتجارة الآثار العراقية المسروقة وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الثقافة:أربع عواصم عربية محطة لبيع وتجارة الآثار العراقية المسروقة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الثقافة:أربع عواصم عربية محطة لبيع وتجارة الآثار العراقية المسروقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).