أربيل وباريس توقعان مذكرة “توأمة” في مختلف المجالات

2019/07/15 | 19:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ أربيل

وقّعت

أربيل وباريس، الاثنين، بشكل رسمي مذكرة “توأمة” تتضمن تعاونا على مختلف

الصعد بين الجانبين.

وذكرت

وسائل إعلام محلية، ان “اجتماعاً عقد في العاصمة باريس بين وفد من اقليم

كردستان برئاسة محافظ اربيل نوزاد هادي ووفد فرنسي ترأسه آن إيدالغو رئيسة بلدية

باريس”.

وأضافت

أن “المذكرة تتضمن اتفاقاً بالتعاون والتنسيق الموسع في مجالات عديدة وخصوصا

على الصعيد الاقتصادي والتراثي وحماية البيئة”.

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