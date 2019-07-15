وزارة التجارة:تشغيل منظومة التعقب الالكتروني GPS لشاحنات النقل في تصنيع الحبوب

2019/07/15 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة عن المباشرة بتشغيل منظومة التعقب الالكتروني GPS في شاحنات قسم النقل والورشة التابع لشركة تصنيع الحبوب .وقال مدير عام الشركة حسين سامي في بيان تلقته وكالة صدى , ان “تشغيل المنظومة سيوفر ادارة فعالة لنشاط القسم بما يؤمن الفائدة القصوى لطاقات الاسطول الناقل مع اعتماد نظام مراقبة فعال وعملي “، مشيرا

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