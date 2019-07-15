2019/07/15 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدم مدرب المنتخب الوطني الاسبق ومحلل قنوات بين سبورت القطرية عدنان حمد، الاثنين، مقترحاً لتطوير كرة القدم في العراق.وقال حمد في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، “مبروك لنادي الشرطة الفوز ببطولة الدوري، بطولة مستحقة..الدوري العراقي الاطول في العالم يحتاج الى اعادة تنظيم وبرمجة وتقليص عدد الاندية الى ١٦ ناديا ليعطي الفائدة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المدرب عدنان حمد يقدم مقترحاً لتطوير كرة القدم في العراق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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