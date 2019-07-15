زيدان يبحث مع وزير العدل الايراني تطبيق الاتفاقيات النافذة بين العراق وايران

2019/07/15 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} بحث رئيس مجلس القاضاء فائق زيدان مع وزير العدل الايراني علي رضا أوايي تطبيق الاتفاقيات النافذة بين العراق وايران.

جاء ذلك خلال استقبال وزير العدل الايراني في مقر وزارة العدل الإيرانية بطهران، اليوم الاثنين، زيدان والوفد المرافق له.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه، انه " جرى خلال اللقاء التباحث حول سبل تطبيق الاتفاقيات النافذة المبرمة مع الجمهورية الإسلامية وتطوير العلاقات الثنائية بين الطرفين بما يخدم مصلحة الدولتين الجارتين".انتهى

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