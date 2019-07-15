7 اعشاب تنسيك نوبات القولون العصبي

2019/07/15 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} تلعب الأعشاب دورا ً هاما ً في العلاج وتخفيف حدة الأعراض كما وإنها تخلو من الأعراض الجانبية إذا استعملت باعتدال، وهناك الكثير من الأعشاب التي تعمل على ترويض وكبح أعراض القولون العصبي وأغلبية من المرضى يستخدمونها وبكفاءة عالية، وفي الأغلب تنشط النساء المصابات بالقولون العصبي في استخدام هذه الأعشاب أكثر من الرجال المصابين به.

أن أفضل الأعشاب التي تخفف من أعراض القولون العصبي هي النعناع والشمر وبذور الشبت وكذلك الزنجبيل والقرفة فهما من الأعشاب التي تستخدم بكثرة بين المصابين بالقولون العصبي.



اليك أهم الأعشاب التي تساعد في تخفيف أعراض والآم القولون العصبي.



1- النعناع:نبات النعناع المشهور والمستخدم شعبياً في علاج المغص المعوي يستخدم كعلاج فعال لأمراض القولون؛ نظراً لاحتوائه على زيوت طيارة تساعد على تهدئة حركة القولون واسترخاء عضلاته، ومن الأفضل استخدام كبسولات زيت النعناع.2- شاي كجرات او {الكارويا}:يمكن تناول مشروب الكراويا فهو يساعد الكثير من مرضى القولون العصبي، والكراويا معروف ومشهور باستخدامه كمضاد للانتفاخ، وبذلك فأنه يساهم في التخفيف من أهم أعراض القولون العصبي.



33- الينسون:الينسون أو اليانسون من الأعشاب التي تستخدم على نطاق شعبي كبير، ومعروف أن الينسون يعمل على تهدئة الأعصاب والمزاج العام، ولأنه يقوم بتهدئة التوتر فهو بذلك ممتاز في التخفيف من أعراض القولون.4-الحلبة:الحلبة من الملينات ذات الأثر اللطيف على الأمعاء فقد أكدت الأبحاث أن الحلبة تعيد للقولون عافيته وتخلصه من المخاط الزائد، كما تساعد الحلبة في عملية الإخراج وبذلك تداوي الإمساك الحاصل عند اغلب مرضى القوى العصبي.5- الشمر:فمغلي بذور الشمر يسكن ويلطف القولون ويقضي على الألم الحاصل بسبب حركة جدران القولون.6- الزنجبيل:تفيد أخر الدراسات بأن ريزومات الزنجبيل علاج فعال لراحة القولون العصبي، فالزنجبيل غني بالعديد من المواد الفعالة والتي لها تأثير الحركة العصبية للقولون.7- بذور الكتان:تحتوي بزر الكتان على فوائد لا حصر لها لكثير من العلل والأمراض، حيث أثبتت الدراسات أن استخدام 1 إلى 3 ملاعق كبيرة من العشب المسحوق مرتين إلى ثلاث مرات يومياً مع الكثير من الماء يعالج من التهاب الردب، كما أن بذور الكتان تعمل على تهدئة الأمعاء وتحتوي على العديد من المعادن التي يفقدها الجسم مع الإسهال المصاحب للقولون العصبي.انتهى

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