سائرون يكشف عن وجود قوات قتالية داخل  السفارة الأمريكية في بغداد

2019/07/15 | 19:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… اعتبر تحالف سائرون، الاثنين، أن السفارة الأمريكية لدى بغداد امتدادا عسكريا واحتلالا للعراق وليست ممثلية دبلوماسية لتعزيز العلاقات بين البلدين، فيما بين أن الحكومة الاتحادية لا تمتلك إي معلومات عن عدد موظفي السفارة ومهامهم.وقال عضو التحالف رياض المسعودي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “عمل السفارة الأمريكية لدى بغداد لا يقتصر فقط […]

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