2019/07/15 | 20:06

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وفد رفيع من الاقليم يزور بغداد غدا

الاثنين

15

تموز

2019 :

08:04 pm

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أعلن رئيس وزراء إقليم كردستان مسرور بازراني ان وفدا رفيعا من حكومته

سيزور العاصمة بغداد الثلاثاء. بارزاني خلال الاجتماع الاول مع فريقه الحكومي ان الهدف من الزيارة هو

للتعبير عن النوايا الحسنة ، ولإجراء حوارات بشأن ايجاد حل

ملائم للخلافات العالقة بين بغداد واربيل ضمن إطار الدستور.



وكان

بارزاني قد اكد عقب تشكيل حكومته الجديدة انه سيقوم بزيارة قريبة الى

بغداد للقاء رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي، والقوى السياسية لبحث حل

لجميع الخلافات.

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