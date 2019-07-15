بالوثائق.. عبد المهدي يتسلم رسالة من نظيره الفلسطيني بشأن شهداء الجيش العراقي

2019/07/15 | 20:06

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ووزير العدل الايراني علي رضا أوايي، اليوم الاثنين، تطبيق الاتفاقيات النافذة بين بغداد وطهران.

وذكر اعلام القضاء، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن "وزير العدل في الجم

بغداد اليوم- بغداد

دعا رئيس حزب المسار المدني النائب مثنى عبد الصمد السامرائي، الاثنين، الى الاسراع بتنفيذ قانون "سامراء عاصمة العراق للحضارة الإسلامية"، معلناً بالوقت ذاته تخصيص المبالغ المالية لتنفيذه.

وذكر المكتب الإعلامي للنائب ال

بغداد اليوم- بغداد

كشف المتحدث باسم لواء 30 في الحشد الشعبي، سعد القدو، الاثنين، عن وجود جهات سياسية تحاول تسقيط لواءه بتقارير إعلامية كيدية هدفها التنكيل، مبينا ان اغلب تلك الجهات تتبع الحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال القدو لـ"بغداد اليو

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