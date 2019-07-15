نائب الرئيس الأميركي السابق عن حرب العراق: لقد خدعني بوش

2019/07/15 | 20:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال جو بايدن، نائب الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، إن السبب الوحيد وراء تصويته لدعم حرب العراق عام الفين وثلاثة، هو أنه كان يثق في ذلك الوقت بالرئيس جورج دبليو بوش.

وصرح بايدن، ان الخطأ الذي ارتكبه ثقته بالرئيس بوش، الذي خدعه وأعطاه تصريحاً واضحاً يتعلق باستقدام المفتشين لمعرفة ما يجري، هل كانوا ينتجون أسلحة نووية أم لا؟

واكدت مصادر انه على بايدن، أن يبرر الكثير من الأخطاء والإخفاقات في الماضي، وعلى رأسها دعمه لحرب العراق.

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