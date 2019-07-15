صحيفة تونسية تكشف موعد وصول نيبوشيا لقيادة الصفاقسي

2019/07/15 | 20:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… كشفت صحيفة الصباح التونسية، موعد التحاق مدرب نادي الشرطة العراقي، نيبوشيا يوفوفيتش، بفريقه الجديد الصفاقسي التونسي.وذكرت الصحيفة في خبر تابعته / المعلومة/ أن “نيبوشا سيلتحق ببعثة الصفاقسي في معسكره بحمّام بورقيبة خلال الأسبوع الجاري بعد ضمان تتويج الشرطة بالدوري العراقي”.واوضحت أن “المدرب سيلتحق بفريقه الجديد نهاية الاسبوع الجاري، بعدما ضمن لقب […]

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