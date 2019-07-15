التفريط بالقدرة !

2019/07/15 | 20:08

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بغداد:سومر نيوز

كتب / جواد أبو رغيف…

المراقب لمسيرة التجربة العراقية السياسية بعد (2003 )،يلاحظ غياب (المنهج...

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