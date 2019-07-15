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التفريط بالقدرة !


التفريط بالقدرة !
2019/07/15 | 20:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

كتب / جواد أبو رغيف…

المراقب لمسيرة التجربة العراقية السياسية بعد (2003 )،يلاحظ غياب (المنهج...

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