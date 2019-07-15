التجارة: تشغيل منظومة التعقب الالكتروني GPS لشاحنات شركة الحبوب

2019/07/15 | 20:08

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بغداد:سومر نيوز

أعلنت وزارة التجارة، الاثنين، عن المباشرة بتشغيل منظومة التعقب الالكتروني GPS في شاحنات قسم النقل والور...

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