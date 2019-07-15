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الكربولي يبحث مع وجهاء المدائن الواقع الخدمي والامني


الكربولي يبحث مع وجهاء المدائن الواقع الخدمي والامني
2019/07/15 | 20:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

بحث النائب محمد الكربولي عضو لجنة الامن والدفاع ، الاثنين، مع وفد عشائري من من قضاء المدائن الواقع الخد...

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