الكربولي يبحث مع وجهاء المدائن الواقع الخدمي والامني

2019/07/15 | 20:08

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بغداد:سومر نيوز

بحث النائب محمد الكربولي عضو لجنة الامن والدفاع ، الاثنين، مع وفد عشائري من من قضاء المدائن الواقع الخد...

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