الجزائري: المالية تطلق اجور المحاضرين بالمجان لتربية الكرخ الثانية

2019/07/15 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن محافظ بغداد فلاح الجزائري، اليوم الاثنين، اطلاق وزارة المالية اجور المحاضرين المجان لتربية الكرخ الثانية.

وقال الجزائري في بيان تلقته "العهد نيوز" ان

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