وزيرة الدفاع الألمانية تعلن موعد استقالتها من منصبها

2019/07/15 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية، أورسولا فون دير لاين، أنها ستتقدم باستقالتها من منصبها، يوم الأربعاء المقبل، بعد اختيارها لرئاسة المفوضية الأوروبية.

وقالت فون دير

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