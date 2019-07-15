انباء عن انفجار مزدوج بجانب الكرخ في بغداد

2019/07/15 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سماع دوي انفجار مزدوج بجانب الكرخ في العاصمة بغداد ./انتهى

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