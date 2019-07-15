ضبط عجلة مفخخة وتفكيكها في منطقة النعيرية ببغداد الجديدة

2019/07/15 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مصدر امني ضبط عجله مفخخة وتفكيكها في منطقة النعيريه ببغداد الجديدة ./انتهى

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