قتيلان جراء إطلاق نار بمركز لعلاج الإدمان في بالتيمور الأمريكية

2019/07/15 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي

قُتل شخصان، بينهما منفذ الهجوم، وأصيب اثنان آخران، الإثنين، في إطلاق نار داخل مركز لعلاج الإدمان، في مدينة بالتيمور بولاية ماريلاند الأمريكية.

وقال مفوض شرطة المدينة، مايكل هاريسون، في مؤتمر صحفي، إنّ “منفذ الهجوم قُتل خلال الواقعة”.

وأضاف أن الشرطي المصاب “في حالة مستقرة ويخضع حاليا لعملية جراحية”.

ولفت إلى أن السيدة المصابة لازالت تعاني جراء إطلاق النار، متوقعا أن تتمكن من النجاة، حسب المصدر ذاته.

وفي السياق، أوضح

“هاريسون” أن منفذ الهجوم اقتحم مركز علاج الإدمان وبحوزته سلاحا، طالبا

الحصول على عقار الميثادون.

ويعد الميثادون مسكن

آلام ينتمي لمجموعة من العلاجات تسمى الأفيونات أو العلاجات المخدرة، يستخدم في

علاج أنواع الألم المتوسطة إلى الشديدة.

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