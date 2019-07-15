القوات الأمنية تضبط عجلة مفخخة شرقي بغداد

2019/07/15 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

افاد

مصدر أمني، اليوم الاثنين، بضبط عجلة مفخخة شرقي العاصمة بغداد.

وذكر

المصدر في ان” القوات الأمنية تمكنت من ضبط عجلة مفخخة مركونة على جانب

الطريق ضمن منطقة النعيرية شرقي العاصمة “.

واشار الى، ان” الجهد الهندسي لقيادة عمليات بغداد باشر بتفكيك العجلة، بعد ان فرضت القوات الأمنية طوقا حول مكانها وابعاد المارة لتلافي وقوع اي حادث “.

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