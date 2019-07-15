التجارة تعلن المباشرة بتشغيل منظومة التعقب الالكتروني في شاحنات قسم النقل

2019/07/15 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

أعلنت

وزارة التجارة، اليوم الاثنين، المباشرة بتشغيل منظومة التعقب الالكتروني GPS في شاحنات قسم النقل والورشة التابع لشركة

تصنيع الحبوب.

وقال

مدير عام الشركة، حسين سامي، في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، إن

“تشغيل المنظومة سيوفر ادارة فعالة لنشاط القسم بما يؤمن الفائدة القصوى

لطاقات الاسطول الناقل مع اعتماد نظام مراقبة فعال وعملي”.

وأضاف

سامي، أن “تطبيق النظام على الشاحنات حمولة 35 طن كمرحلة اولى والعمل جاري

على تطبيقه لكامل الاسطول تباعا”.

وتابع،

أن “الجهود الكبيرة التي بذلت من ادارة الشركة لاعتماد افضل الطرق والاستخدام

الامثل للتكنولوجيا الحديثة في تحقيق انجازات تضع حدا للخروقات التي تحصل اثناء

عمل الاسطول الناقل”.

وأشار

مدير عام شركة تصنيع الحبوب، إلى “توجه الشركة الى استخدام تكنلوجيا

المعلومات في العديد من الاعمال، خاصة في عمل المطاحن، فضلا عن استثمار عدد من

الافران الموجودة في بغداد وبعض المحافظات”.

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