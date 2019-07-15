مطالبات بمحاكم «شبيهة» بمحاكمة صدام حسين لمحاسبة الفاسدين

2019/07/15 | 20:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص – الحل العراق بعدما تزايدت المطالبات السياسية والشعبية بفتح #ملفات_الفساد في #العراق، ومحاكمة الفاسدين، رأى عضو بتيار الحكمة أن البلاد بحاجة إلى محكمة «شبيهة» بالمحكمة التي تم وضعت للرئيس […]

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