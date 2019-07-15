2019/07/15 | 20:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس تسلم رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاثنين، من رئيس وزراء دولة فلسطين محمد اشتية رسالة تتضمن وثيقة ملكية للحكومة العراقية لمقبرة الشهداء العراقيين في نابلس.وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “عبد المهدي تسلم رئيس وزراء دولة فلسطين محمد

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي يتسلم من نظيره الفلسطيني وثيقة ملكية تخص شهداء الجيش العراقي في نابلس وكالة خطوة برس.

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