2019/07/15 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اوضحت وزارة الدفاع آلية مراجعة المفسوخة عقودهم في مركز تطوع بغداد.وقالت وزارة الدفاع في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “إعلام الدفاع وثق الآلية والإجراءات المتبعة في استقبال المراجعين من المفسوخة عقودهم وحسب التوجيهات الصادرة بهذا الصدد حيث يتم استقبالهم حسب الأحرف الأبجدية وتنظيم استمارة العودة وتدقيق المستمسكات المطلوبة وإجراء الفحص الطبي واختبارات اللياقة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الدفاع توضح آلية مراجعة المفسوخة عقودهم وكالة صدى الاعلام للانباء.

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