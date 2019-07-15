2019/07/15 | 20:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن شمول طلبة المراحل الاولى بنظام التحميل {العبور}.وقالت التعليم في بيان وتلتقه وكالة صدى , ان “وزير التعليم العالي قصي السهيل اكد شمول طلبة المراحل الاولى بنظام التحميل {العبور} لهذا العام وكذلك باقي المراحل ولجميع الجامعات الحكومية والاهلية ولمختلف الاختصاصات”.وتابع البيان انه “سيتم الغاء نظام التحميل على طلبة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة التعليم تعلن شمول طلبة المراحل الاولى بنظام التحميل “العبور” وكالة صدى الاعلام للانباء.

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