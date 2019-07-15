تربية ديالى تحذر من”قنبلة بشرية” في المحافظة

2019/07/15 | 20:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ديالى… حذرت لجنة التربية في مجلس محافظة ديالى، الاثنين، مما أسمتها “قنبلة بشرية” في المحافظة بسبب التزايد المستمر في جيوش العاطلين.وقالت رئيس اللجنة نجاة الطائي لـ/ المعلومة /، إن “التقديم على التعيين لثلاث دوائر في ديالى مؤخرا كشف لنا حجم جيوش العاطلين عن العمل في المحافظة والتي كانت أرقام عالية جدا”.وأضافت […]

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