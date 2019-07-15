الدحيل يتعاقد رسميا مع اللاعب مهند علي (ميمي)

2019/07/15 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعاقد نادي الدحيل القطري مع العراقي مهند علي "ميمي"، وذلك ليعزز صفوف فريق الكرة بالنادي اعتبارا من الموسم المقبل، ولمدة 5 سنوات.

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