الكشف عن الصورة الأولى على الإطلاق لـ

2019/07/15 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقط علماء الفيزياء لأول مرة صورة للتشابك الكمي، وهي ظاهرة محيرة أطلق عليها ألبرت أينشتاين قديما اسم "الفعل المخيف عن بعد".

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