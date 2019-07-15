قتيل وجرحى بثلاثة انفجارات في بغداد

2019/07/15 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر، اليوم الاثنين، بحدوث انفجار مزدوج استهدف حسينية غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر ان "انفجارا مزدوجا استهدف حسينية ابي الفضل العباس بمنطقة المعالف غربي العاصمة بغداد"، مشيرا الى اصابة عدد من الاشخاص في الانفجار المزدوج.

من جانب اخر، قتل شخص واصيب عدد من الاشخاص بانفجار عجلة نوع "ستوتة" في منطقة سبع البور، شمالي العاصمة بغداد.

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