ميغان تزيد أرباح العائلة المالكة

2019/07/15 | 20:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بريطانيا/ وكالات

ذكرت وسائل إعلام بريطانية أن ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري، ساهمت بشكل كبير في زيادة أرباح العائلة المالكة من الهدايا التذكارية الخاصة التي يتم بيعها في جميع أنحاء

العالم.

وبحسب وسائل الإعلام البريطانية، ارتفعت مبيعات السلع مثل اللوحات التذكارية والأقداح والفناجين من (18.2) مليون جنيه إسترليني في عام 2017، إلى (21.7)مليون جنيه في عام

2018.وتحسنت مبيعات مجموعة "رويال كولكشن"، بشكل كبير بسبب سلسلة من اللحظات التاريخية على مدار العام، والتي تشمل على وجه الخصوص حفل زواج ميغان من الأمير

هاري.

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