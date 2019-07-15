2019/07/15 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في حوار مع قناة بي بي سي

:" اننا سنبيع نفطنا بالنهاية ولكننا لا نبيع شرفنا ابدا.وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف الذي يزور نيويورك

للمشاركة في اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للامم المتحدة في حوار

مع مقدمة برنامج "هارد تاك" للبي بي سي زينب بداوي : " اننا سنبيع

نفطنا بالنهاية ولكننا لا نبيع شرفنا ابدا".وكان ظريف قد اعلن في اتصال هاتفي مع نظيره البريطاني جيرمي هانت ان

ايران ستواصل تصديرها النفط مهما كانت الظروف .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ظريف : نبيع نفطنا لكننا لانبيع شرفنا أبدا) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ظريف : نبيع نفطنا لكننا لانبيع شرفنا أبدا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).