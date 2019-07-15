2019/07/15 | 20:37

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الاسد يبحث مع عبد اللهيان الأوضاع في ايران والمنطقة

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى

الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان والوفد

المرافق له.ووضع عبد اللهيان الرئيس الأسد في صورة تطورات الملف النووي الإيراني

والسياسة التي انتهجتها القيادة الإيرانية لحماية مصالح شعبها في

مواجهة السياسات العدوانية التي تنتهجها الإدارة الأميركية ضده.وجدد الرئيس الأسد دعم #سوريا لإيران في وجه هذه التهديدات والإجراءات

الأميركية غير القانونية بحق الشعب الإيراني...



كما تم خلال اللقاء

بحث العلاقات السورية الإيرانية ومستجدات الحرب على الإرهاب في سوريا

والأوضاع في المنطقة.

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