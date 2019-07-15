2019/07/15 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ متابعة… أعلن رئيس الوزراء الكندي جوستن ترودو، اليوم الاثنين، تمديد مهام قوات بلاده في العراق لعام آخر.وقال ترودو في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، انه”تحدث مع الاخير عن المهام التي يقودها الناتو في العراق ولاتفيا”.وأوضح، انه “تحدث أيضاً عن الإعلان الأخير بأن كندا ستتولى مهمة العراق […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كندا تمدد مهام قواتها في العراق لعام آخر) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كندا تمدد مهام قواتها في العراق لعام آخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).