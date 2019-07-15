2019/07/15 | 20:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، القبض على ارهابي كان يرغم عناصر القوات الأمنية على الانضمام لتنظيم داعش في الموصل.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "بمتابعة مستمرة ومعلومات أستخبارية دقيقة وكمين محكم تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14، وبالتعاون مع أستخبارات فوج استطلاع الفرقة من ألقاء القبض على أحد الارهابيين في قضاء مخمور بالموصل".

وأوضحت "حيث كان هذا الارهابي يقوم بأرغام منتسبي القوات الامنية على إعلان التوبة وترديد البيعة لعصابات داعش عنوة قبل التحرير ".

وتابع "كما كان يقوم بأرشاد وأستدلال الدواعش على منتسبي الاجهزة الامنية لغرض القبض عليهم وتعقبهم، ووضعهم أمام خيارين أما أعلان التوبة وترديد البيعة أو قتلهم في الحال".

وأكدت ان "الارهابي المقلى عليه القبض، يعد من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب".

بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، الاثنين، بمقتل واصابة عدد من الأشخاص بانفجار مزدوج استهدف احدى الحسينيات في منطقة المعالف جنوبي غربي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "تفجير إرهابي بواسطة انتحاريين اثنين استهدف مجلس عزاء في

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الاثنين، القبض على قياديين اثنين من تنظيم داعش في كركوك.

وقالت الخلية في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، "بعملية نوعية مشتركة للاستخبارات محور الشمال للحشد وقوة من مديرية استخبارات الداخلية وقو

بغداد اليوم - بغداد

افاد مصدر أمني، اليوم الاثنين، بضبط عجلة مفخخة شرقي العاصمة بغداد.

وذكر المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان" القوات الأمنية تمكنت من ضبط عجلة مفخخة مركونة على جانب الطريق ضمن منطقة النعيرية شرقي العاصمة ".

واشار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القبض على إرهابي كان يرغم منتسبي القوات الأمنية على الانضمام لداعش في الموصل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القبض على إرهابي كان يرغم منتسبي القوات الأمنية على الانضمام لداعش في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).