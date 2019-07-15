خلل في “واتس آب” و”تلغرام” يتيح للمتسللين التحكم في صورك وفيديوهاتك

2019/07/15 | 20:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة وجد بحث جديد أن واحدا من أكثر تطبيقات المراسلة شيوعا يحمل عيبا قد يتيح للمتسللين معالجة صور المستخدمين ومقاطع الفيديو الخاصة بهم.وعلى الرغم من أن تطبيقات “واتس آب” و”تلغرام” تعرف بقوة تشفيرها للمحادثات، إلا أنها قد لا تتمكن من حفظ الملفات بأمان بعد أن يتم تحميلها على الهاتف الخاص بالمستخدم.ويوضح الباحثون […]

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